Wyrok TSUE ws. Polski. Narada w Senacie, obecna Małgorzata Gersdorf

Senat chce włączyć się proces legislacyjny po wyroku TSUE ws. nowego KRS. Zwołano specjalne spotkanie, w którym uczestniczyła I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf.

- To było moje pierwsze spotkanie z prof. Małgorzatą Gersdorf ws. wyroku TSUE, będą kolejne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Senat włączy się w proces legislacyjny w tej sprawie - zapowiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Senat, jeśli się zaangażuje w proces legislacyjny po wyroku TSUE, musi stworzyć jak najlepsze prawo. Stąd nasze spotkania ze środowiskami sędziowskimi - dodał.

- Akta spraw z Luksemburga przyszły już wczoraj do Sądu Najwyższego i leżą w sejfie u prezesa Izby Pracy. Sprawa będzie rozstrzygana niezwłocznie, ale to trochę wymaga czasu. Dzisiaj prezes poinformował mnie, że być może będzie to nawet przed świętami – powiedziała dziennikarzom I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.