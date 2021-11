Wypalił psu oczy i zagłodził na śmierć. Prokuratura reaguje na tragedię "Gucia"

Fundacja Centaurus postanowiła walczyć o życie "Gucia", ale nie dotrwał on do operacji. Wyniszczony organizm przegrał walkę o życie. Aktywiści walczący o prawa zwierząt nie odpuścili jednak właścicielowi czworonoga. Skierowali do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.