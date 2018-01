Wypadek w Tryńczy. "To byli normalni, spokojni chłopcy"

Tysiące osób, ubranych w czarne stroje, maszeruje w stronę cmentarza w Tryńczy. Część z nich niesie kwiaty, część trzyma w ręku zdjęcia zmarłych nastolatek. Z głośników wydobywają się dźwięki modlitwy. Panuje skupienie. Tylko nieliczni głośno zastanawiają się nad tym, jak to się mogło stać? Kto zawinił? Te pytania będzie powracać jeszcze wiele razy. Powrócą i w czwartek, gdy tą samą drogą przejdzie kondukt żałobny z ciałami Sławomira i Bogusława.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

- Nigdy nie widziałem tak wielkiego pogrzebu - mówi w rozmowie z WP Jan, wujek Anny i Dominiki - nastolatek, które utonęły w wyniku wypadku, do którego doszło w Boże Narodzenie na Podkarpaciu. W tle słychać modlitwy, dochodzące z cmentarza. Kilkudziesięcioletni mężczyzna przygląda się uroczystości z daleka.

- Czemu pan tu siedzi? - pytam zaciekawiony. - To nie dla mnie. Czekam na żonę. Poszła, bo to koleżanki córki. Straszna tragedia - odpowiada z wyraźnym poruszeniem. - A czemu nie dla Pana? - dopytuje zaciekawiony. - Wie Pan... to trudne. Kilka lat temu w wypadku straciłem 13-letnią córkę. Od tamtej pory nie chodzę na pogrzeby, bo wszystko wraca. Współczuję rodzicom, bo wiem co czują - mówi załamanym głosem mężczyzna. Wraz z nami przygląda się temu, co dzieje się na cmentarzu. Widać na nim tłumy młodych ludzi ze szkoły Ani i Dominiki.

Większość uczniów przyjechała autokarami z Leżajska. Ich miny mówią same za siebie. Wszyscy są w szoku. Część z nich płacze i nie chce rozmawiać. - Siedziałam z Anią w ławce, ale nic nie jestem w stanie powiedzieć - mówi, po czym od razu odchodzi od nas zapłakana kilkunastoletnia dziewczyna. Takich zapłakanych osób jest więcej. Na pogrzeb przybyli przede wszystkim mieszkańcy Tryńczy i okolicznych miejscowości, ale nie tylko. Pożegnać siostry przyjechali także Słowacy i Ukraińcy, znajomi rodziców dziewczyn. Wszystkim trudno uwierzyć w to, co się stało. Emocje są spore.

- Oni nie mieli nic w głowie, bo gdyby mieli, nie doszłoby do tej tragedii. Wszystko przez nich - przekonuje mnie uparcie Jan, wujek nastolatek. Nie trzeba dopytywać, kogo ma na myśli. Winnych widzi w dwóch kolegach dziewczyn, którzy zginęli wraz z nimi po tym, jak fioletowe daewoo jednego z nich wpadło do rzeki Wisłok.

To chyba jedyny tak mocny i stanowczy głos, który usłyszałem w Tryńczy. Nie oznacza to jednak, że takich opinii nie ma tu więcej. Podobnie myśli sporo mieszkańców, którzy nie chcą rozmawiać przed kamerą. Nieoficjalnie mówią o sporej prędkości, którą rozwinął 24-latek, prowadzący auto. Twierdzą, że gdyby nie jego lekkomyślność, nie doszłoby do tragedii, a pojazd nie wpadłby w poślizg.

- Ten samochód chłopak kupił dwa dni przed wypadkiem - opowiada mi grabarz z cmentarza, obok którego się znajdujemy. Znał 24-letniego Sławomira, podobnie jak i 27-letniego Bogusława. Pochodzą z tej samej miejscowości. Jak mówi, obaj byli porządni. Pochodzili z dobrych rodzin. - Zarobił parę groszy, to kupił to auto. Straszne nieszczęście. Ale naprawdę to były normalne chłopaki. Zawsze chętni do pomocy. Jak trzeba było pomóc, to przychodzili. Nawet wtedy jak była powódź - opowiada poruszony. Obaj mężczyźni mieszkali w Ubieszynie, małej wsi, położonej obok Tryńczy. Pochodzili z rolniczych rodzin. Znali się od dziecka. Razem od pół roku przebywali w delegacji w Holandii. Pracowali jako spawacze. - Wrócili na święta, by spędzić je z rodzinami. Pojechali na przejażdżkę samochodem i taka tragedia. Zresztą nie pierwsza w jednej z tych rodzin - opowiada grabarz. Mówiąc te słowa, ma na myśli rodzinę 27-letniego Bogusława. To on był najstarszą z ofiar wypadku. Jego rodzice, podobnie jak bliscy pozostałych osób, są pogrążeni w rozpaczy. Tym większej, że dokładnie pięć lat temu pochowali swojego drugiego, 19-letniego syna, który został śmiertelnie pobity na jednej z dyskotek. - Jakieś fatum wisi nad tą rodziną - przyznaje napotkany grabarz.