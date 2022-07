Wypadek w Rosji. Autobus z poborowymi stoczył się do rowu

To on ocenia, że mimo planu powołania 150 tys. rekrutów, do rosyjskiej armii dołączyło niespełna 40 tys. mężczyzn (26 proc. planu). Pobór ma zakończyć się 15 lipca. To oznacza, że Rosja nie zbierze szybko sił, które po przeszkoleniu miałyby zasilić szeregi walczących w Ukrainie.