Wypadek w Międzyzdrojach. Kamera uchwyciła wstrząsający moment

We wtorek sąd zdecydował o objęciu kierowcy trzymiesięcznym aresztem. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie przekazała, że podczas przesłuchania mężczyzna "nie ustosunkował się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień". Grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.