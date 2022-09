Wypadek w Łukowie Śląskim. Pijana kobieta wiozła czwórkę dzieci

Jak ustalili mundurowi, kierująca utraciła panowanie nad pojazdem i wjechała w ogrodzenie. 42-latka wiozła czwórkę dzieci w wieku 4, 8, 10 i 13 lat. 4-latek i 8-latek to dzieci kierującej, zaś 10-latek i 13-latka to dzieci jej znajomej. - W wyniku tego zdarzenia najmłodszy chłopczyk doznał ogólnych potłuczeń ciała i został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala na obserwację - podała st. asp. Kobeszko.