Wypadek w Elektrowni Opole. 57-letniego mężczyznę przygniótł blok

Podczas rozbudowy Elektrowni Opole doszło do wypadku. Na 57-letniego mężczyznę spadł betonowy blok. Pracownik trafił do szpitala.

- Z tego co wiemy, to z dźwigu spadło na niego żelazo i został ranny. Na miejsce wysłano karetki i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ale zdecydowano, że ranny zostanie przewieziony do szpitala na Witosa drogą lądową. Mężczyzna doznał urazu miednicy i okolic - powiedział w rozmowie z Radiem Opole Ireneusz Sołek, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.