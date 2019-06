Wypadek Szydło. Prokurator ma podważać zeznania kluczowych świadków

"Prokurator chce podważyć zeznania członków klubu AA, którzy twierdzą, że limuzyny wiozące Beatę Szydło nie miały włączonych sygnałów dźwiękowych" - pisze w środę "Rzeczpospolita". Na początku 2017 roku kolumna byłej wicepremier zderzyła się z fiatem seicento w Oświęcimiu.

Śledztwo ws. wypadku rządowej limuzyny prowadzi prok. Rafał Babiński. To właśnie on oskarżył wtedy 21-letniego kierowcę fiata o spowodowanie niebezpiecznej sytuacji na drodze. Teraz ma "podważać zeznania świadków, które są korzystne dla obrony" - ujawnia gazeta.

Dziennik przypomina, że świadkowie są uczestnikami terapii Anonimowych Alkoholików. To oni 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu byli najbliżej miejsca wypadku. "Sąd na wniosek prokuratury wzywa dwie biegłe psycholożki, które sporządzały opinie dotyczące świadków uczestniczących w terapii uzależnień" - informuje gazeta. "Przed sądem staną 26 czerwca" - dodaje.

Do wypadku kolumny rządowej z Beatą Szydło doszło na jednej z ulic Oświęcimia. Samochód wiozący premier uderzył w seicento 23-letniego Sebastiana Kościelnika. Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku. Nie zgodzili się z tym trzej prokuratorzy, którzy prowadzili śledztwo i odmówili podpisania aktu oskarżenia. Ich zdaniem, odpowiedzieć powinien funkcjonariusz ówczesnego BOR, a dzisiaj SOP, który prowadził samochód.

Co się stało z nagraniami?

Śledczy przekonywali, że "przesyłając do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie przeciwko Sebastianowi K., przesłano wszelkie dowody zgromadzone w tej sprawie, łącznie z różnorodnymi nagraniami". Według prokuratury nośniki były "nieuszkodzone i zdolne do odtworzenia", a do ich zniszczenia w sądzie nie doszło w sądzie.