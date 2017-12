Wypadek polsko-greckiej rodziny na A1. Śmigłowiec zabrał 7 osób

Na wysokości łódzkiego Tuszyna dachowało auto z polsko-grecką rodziną. Kierujący pojazdem mężczyzna stracił nad nim panowanie i uderzył w barierki. Wszyscy pasażerowie zostali ranni.

- Co było przyczyną tego, że samochód wypadł z jezdni, jeszcze nie wiadomo - powiedziała w rozmowie z portalem expressilustrowany.pl sierż. szt. Urszula Ptasznik z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód. Dodała, że zostanie to ustalone "po przesłuchaniu uczestników wypadku, które nastąpi, gdy pozwoli na to stan ich zdrowia".