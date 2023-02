Wypadek pod Mrągowem. Trzy osoby trafiły do szpitala

Jak dodała, podróżującym mercedesem nic się nie stało, zaś trzy osoby z peugeota (wszyscy to mieszkańcy powiatu giżyckiego) trafiły do szpitala. Zarówno kierowca, jak i pasażerowie uskarżali się m.in. na ból w klatce piersiowej. Jeden z pasażerów był zakleszczony i strażacy musieli go wycinać z pojazdu.