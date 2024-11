Wypadek na nowej linii tramwajowej w Warszawie do Wilanowa

- To kolizja. Brał w niej udział tramwaj linii 16. Kierowca samochodu osobowego został opatrzony na miejscu zdarzenia. Do kolizji doszło przy wyjeździe z osiedla - poinformował portal tvnwarszawa.pl Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Jak dodał, to nie jest pierwsza kolizja na nowej trasie.