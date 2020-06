Wypadek na drodze do Morskiego Oka. "Nie uda się uratować konia"

Do wypadku zaprzęgu doszło na drodze do Morskiego Oka. Spłoszone zostały dwa konie, ciągnące wóz. Jeden z nich uderzył w bariery. Według informacji służb nie uda się go uratować. Na miejscu pracują policja i służby ratunkowe.

Zakopane. Wypadek zaprzęgu na drodze do Morskiego Oka