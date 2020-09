Wypadek na autostradzie A1. Zderzyły się ciężarówki. Wyciekł ciekły azot

Do wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Około godz. 1:00 między węzłami Brzeziny i Łódź Północ zderzyły się ze sobą dwie ciężarówki. Jedna z nich była cysterną przewożąca ciekły azot, który zaczął wyciekać.

- Dzięki pomocy policji samochody zablokowane między węzłami zostały już wyprowadzone na autostradę A2. Aktualnie, jadąc w kierunku północnym należy zjechać na węźle Brzeziny i drogą krajową nr 72 kierować się w stronę Łodzi, gdzie zjeżdżamy na DK 14, jeśli chcemy ponownie dostać się na autostradę A1 i/lub A2. Udający się w kierunku Warszawy mogą DK 72 dojechać do drogi ekspresowej S8 w Rawie Mazowieckiej, skąd dotrą do stolicy - dodał pracownik GDDKiA.

Do udrożnienia autostrady niezbędne jest przepompowanie azotu do innej cysterny. Służby techniczne przewidują, że cała operacja zakończy się najwcześniej około południa we wtorek.