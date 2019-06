Wypadek na A6 pod Szczecinem. Kierowca tira usłyszał zarzuty

Prokuratora Okręgowa w Szczecinie poinformowała, że kierowca tira, który spowodował wypadek na A6 pod Szczecinem, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Podejrzany o spowodowanie wypadku na A6 pod Szczecinem usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Oskarżenia zostały postawione na podstawie opinii biegłego w zakresie ruchu drogowego. Za spowodowanie śmierci na miejscu sześciu osób kierowcy tira grozi nawet 12 lat więzienia.

Na katastrofę na A6 pod Szczecinem wpływ miało mieć niewłaściwe obserwowanie pola jazdy, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i niezachowanie przez podejrzanego bezpiecznego odstępu od poprzedzających go pojazdów. Mężczyzna po wypadku trafił do szpitala z podejrzeniem podtrucia dymem.