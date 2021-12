Wypadek między łóżkiem a komputerem. W Niemczech to droga do pracy

Pracownik działu sprzedaży, który świadczył pracę zdalnie, właśnie wstał z łóżka i podążał w stronę biurka z komputerem, gdy przytrafiło mu się nieszczęście. Pośliznął się i spadł ze schodów prowadzących do sypialni. Złamał kręgosłup. A potem stoczył batalię o odszkodowanie za wypadek w pracy, którego ubezpieczyciel nie chciał mu przyznać.

Pracownik zdalny powinien mieć takie same prawa, co stacjonarny. Niemiecki Sąd Federalny uznał, że droga do pracy może przebiegać między łóżkiem a biurkiem w domu

Źródło: Pexels