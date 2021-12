Janusz Korwin-Mikke je z psem. Odi ma swój talerz na stole

"Całkiem niedawno przerwał prezydium partii Korwin, bo dostał wiadomość, że ptak wpadł do komina. To chyba była sroka. Tata rozebrał pół komina, żeby uratować to biedactwo" - wyjawiła w rozmowie z "Na Psi Temat Korynna Korwin-Mikke. I kwituje charakter ojca: "Jest pozytywnym świrem. Świrem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie umiem zliczyć, ile ojciec uratował zwierząt i nie umiem we właściwych proporcjach pokazać jakie miejsce w jego sercu zajmują".