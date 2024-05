Wypadek karetki w Lublinie. 8 osób rannych

Wypadek karetki w Bydgoszczy

To drugi wypadek karetki, do którego doszło w piątek. Wcześniej w Bydgoszczy w jadącą na sygnale karetkę wjechał samochód osobowy. Siła uderzenia była tak duża, że ambulans wylądował na boku. Przewożony pacjent i jeden z ratowników medycznych trafili do szpitala.