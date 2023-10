Wypadek autokaru w Wenecji. Nie żyje 20 osób

W Mestre w prowincji Wenecja we Włoszech autobus spadł z wiaduktu Vempa i stanął w płomieniach. Według służb wstępna liczba ofiar tragedii to 21 osób. 12 osób zostało rannych. Władze zastrzegają, że to nie jest ostateczna liczba. "Apokaliptyczny widok, brak słów" - przekazał burmistrz Wenecji.