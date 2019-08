Wypadek autokaru szkolnego pod Berlinem. 30 osób w szpitalu

W mieście Brandenburg we wschodnich Niemczech auto osobowe zderzyło się z autobusem szkolnym. Większość z 30 osób, które trafiły do szpitala, to dzieci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wypadek w Brandenburgu. Mercedes zderzył się z autokarem (East News, Fot: DPA/AP)

Do szpitalu w Brandenburgu trafiło 14 osób, 16 trafiło do placówki w Poczdamie. 24 poszkodowanych to dzieci, które wracały z całodniowej wycieczki szkolnej. Poszkodowany był też kierowca auta osobowego, które zderzyło się z autokarem.

Policja ustala przyczyny wypadku. Wiadomo, że pojazdy zderzyły się przed godziną 18:00 na rogu ulic Hausmannstrasse i Bauhofstrasse. Jak poinformował szef lokalnej straży pożarnej, życiu żadnej z osób poszkodowanych nic nie zagraża.

Zobacz też: Koszmarny wypadek w Rosji. Mina policjanta mówi wszystko

Brandenburg nad Hawelą to miast w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia, około 85 kilometrów na zachód od Berlina.

Źródło: Antenne Brandenburg