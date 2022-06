Wypadek autokaru na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa

Jak informuje Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, w autokarze było 36 osób. Do wypadku doszło po godz. 17:30 na drodze wojewódzkiej nr 386. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i wpadł do rowu. Siedem osób zostało już przetransportowanych do szpitali. W akcji ratunkowej biorą udział także dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które transportują rannych m.in. do szpitala we Wrocławiu.