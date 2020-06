Wypadek autobusu w Warszawie. Ekspert: "Nieszczęśliwe miejsce. Tutaj należy stawiać mocniejsze bariery"

- Pierwsze, co mnie zastanawia po obejrzeniu zdjęć z wypadku to kwestia bariery, którą przebił autobus. Taki rozjazd to newralgiczne miejsce i projektowane bariery powinny uwzględniać ryzyko wypadku dużego pojazdu - mówi Wirtualnej Polsce Grzegorz Bagiński, dyrektor generalny firmy Saferoad, zajmującej się zabezpieczeniami drogowymi.