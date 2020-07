Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Pierwsze komentarze po II turze wyborów

Wyniki wyborów 2020. Nic nie jest pewne

Według wyników sondażowych frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,9 proc., co stanowiłoby rekordową frekwencję w historii wyborów prezydenckich w Polsce.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Pierwsze komentarze

W sieci pojawiły się już pierwsze komentarze po opublikowaniu wyników exit poll. "Sondażowo - wygrywamy! Nie oddamy Polski w ręce kulturowych barbarzyńców! Ostatni miesiąc to ponad 25 milionów zasięgu wygenerowanego w moich mediach społ. - cieszę się, że mogłem pomóc! Oby to się utrzymało!" - napisał Dariusz Matecki, radny PiS ze Szczecina.

Mniej optymistycznie na sytuację patrzy Andrzej Rozenek z Lewicy. "2 mld zł nielegalnie wytransferowane z budżetu państwa na kampanię, premier przekupujący milionami samorządowców oraz liczne fałszerstwa i nadużycia wyborcze, a wynik w zasadzie remisowy. To co by było, gdyby wybory przeprowadzono uczciwie? Trzeba składać protesty!" - napisał na Twitterze.