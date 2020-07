Wyniki wyborów prezydenckich 2020. "Na razie mamy remis, nie można powiedzieć, kto wygrał"

- W gruncie rzeczy to jest remis, bowiem nie wiadomo do samego końca, jakie będą ostateczne wyniki głosowania. Równie dobrze może wygrać Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski. Wyniki sondażowe pokazują, że polskie społeczeństwo jest bardzo głęboko podzielone. Na zwolenników PiS-u i przeciwników tej partii. W gruncie rzeczy nie wiem, czy bardziej głosowano na Trzaskowskiego, czy jednak bardziej przeciw Prawu i Sprawiedliwości. Na pewno takich głosów było mnóstwo - ocenia prof. Antoni Kamiński, politolog z Polskiej Akademii Nauk.

Wyniki wyborów 2020. Sukces Rafała Trzaskowskiego

- Równie dobre powody jak Andrzej Duda ma do satysfakcji Rafał Trzaskowski. Nawet jeśli przegra te wybory, to otrzymał bardzo dużą liczbę głosów i ma bardzo silny mandat. Zmienia to sytuację w Platformie Obywatelskiej. Trzaskowski staje się automatycznie przywódcą tej partii, a z nim wchodzi zupełnie nowy układ. Odchodzą definitywnie w PO ludzie kojarzeni z Tuskiem, a wchodzą do gry Marcin Kierwiński czy Andrzej Halicki.