Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Prawo i Sprawiedliwość zwycięzcą

Wybory do Europarlamentu 2019. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 42,4 proc. głosów. Triumfuje Jarosław Kaczyński, który jednocześnie przypomina, że politycy PiS muszą zmobilizować siły na jesień.

Zadowolenia nie krył Jarosław Kaczyński, który mówił po ogłoszeniu wyników, że "dziś jest bardzo ważny dzień". - Trzeba go docenić, także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed nami europarlamentarzystami ogromne zadanie. Ale trzeba też pamiętać że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej niż teraz. To ogromne wyzwanie i musimy temu podołać – stwierdził polityk na wieczorze wyborczym partii. Podziękował na początku Beacie Szydło oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

- Chciałem tu powtórzyć, że to wszystko, co wielu Polaków boli, to co jest traktowane jako zagrożenie, nie stanie się, jeśli przy władzy będzie PiS. Jesteśmy gwarantem polskiej niezalezności - podkreślił Kaczyński. Zaznaczył, że w wyborach parlamentarnych na jesieni PiS musi zdobyć "wiele milionów głosów, by zabezpieczyć przyszłość Polaków".