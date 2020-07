Wyniki wyborów prezydenckich 2020 poznamy najpewniej w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano. Sondaż exit poll nie daje zwycięstwa żadnemu z kandydatów . Z danych IPSOS wynika, że 50,4 proc. wyborców zagłosowało na Andrzeja Dudę , a 49,6 wybrało Rafała Trzaskowskiego .

Wyniki wyborów 2020. Polska ponownie podzielona na pół

Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich, w zdecydowanej większości województw zwyciężył Andrzej Duda. Wiele wskazuje na to, że szala zwycięstwa w województwach może przechylić się na stronę Rafała Trzaskowskiego. Z danych udostępnionych przez IPSOS wynika, że prezydent Warszawy wygrał w 9 województwach. Trzaskowski był zdecydowanym zwycięzcą w pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Chętniej głosowano na niego również w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Wyniki wyborów 2020. Frekwencja wyborcza na rekordowym poziomie

Wiele wskazuje na to, że wybory prezydenckie 2020 przejdą do historii również z powodu rekordowej frekwencji wyborczej . IPSOS wskazuje, że podczas drugiej tury wyniosła ona 68,9 proc.

To zdecydowany rekord. Dotychczas najwyższa frekwencja została odnotowana podczas wyborów prezydenckich w 1995 roku. Wówczas do urn wyborczych udało się 68,23 proc. uprawnionych do głosowania.