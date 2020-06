Wyniki wyborów 2020. Marek Migalski: Największym przegranym jest Robert Biedroń

Wyniki wyborów 2020. Biedroń przegranym wyborów

Jego zdaniem, wyniki wyborcze pokazują, że wyborcy zarówno urzędującego prezydenta, jak i Rafała Trzaskowskiego zostali zmobilizowani - Dla Trzaskowskiego wynik jest satysfakcjonujący, ale więcej kandydat Platformy, który jest kandydatem partyjnym, nie był w stanie osiągnąć. Dramatycznie słabo prezentują się natomiast wyniki Roberta Biedronia i Władysława Kosiniaka - Kamysza. W przypadku Kosiniaka jest to o tyle zrozumiałe, że wyborcy PSL chodzą najczęściej do wyborów samorządowych. Mniej chętnie do parlamentarnych, a najmniej chętnie do prezydenckich. Wynik Biedronia oznacza, że dostał pięciokrotnie mniej głosów niż Lewica w wyborach do Sejmu w 2019 r. Okazało się, że kandydatura była nietrafiona i ogromna część wyborców, nie zagłosowała na kandydata Lewicy. Poszła głosować na Szymona Hołownię, Rafała Trzaskowskiego i obecnego prezydenta Polski - uważa Migalski.