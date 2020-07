Wyniki wyborów 2020. Krzysztof Bosak: miałem rację

Wyniki wyborów 2020. – Czekam jeszcze na ostateczne wyniki wyborów, ale wygląda na to, że ja i Konfederacja mieliśmy rację co do wyborów – mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Bosak, który startował w wyborach prezydenckich.

Wyniki wyborów 2020. Krzysztof Bosak (Lukasz Dejnarowicz / Forum)