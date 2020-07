Wyniki wyborów 2020. Cezary Tomczyk: to było zderzenie kandydata z państwem PiS

Cezary Tomczyk, będąc gościem w TVN 24, powiedział, że wynik wyborczy to uszanowanie każdego głosu, który został oddany, albo nie mógł być oddany. - Nie mamy wątpliwości co do wyniku ostatecznego. Natomiast Sąd Najwyższy musi stwierdzić jak wielka była skala nieprawidłowości - powiedział.