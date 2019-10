Wyniki wyborów 2019. Wojewodowie wybrani na posłów złożyli rezygnacje

Nowo wybrani parlamentarzyści pełniący funkcje wojewodów i wicewojewodów złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji - przekazał Paweł Szefernaker, wiceminister w MSWiA. W czwartek w Sejmie otrzymali od przewodniczącego PKW zaświadczenie o wyborze - dodał polityk.



Oficjalnie swoje funkcje będą pełnić do 12 listopada - czyli do czasu rozpoczęcia nowej kadencji parlamentu. - Premier Mateusz Morawiecki, ma czas zgodnie z prawem na przyjęcie złożonych przez wojewodów rezygnacji. Do tego czasu będą pełnić sprawowane funkcje – dodał Szefernaker.