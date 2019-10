Wyniki wyborów 2019. Krzysztof Brejza może zostać jednym z najmłodszych senatorów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Wszystko wskazuje na to, że Krzysztof Brejza zdobędzie mandat senatora. 36-letni polityk może być najmłodszym członkiem Senatu.

Jarosław Latawiec z Konfederacji zdobył 12 953 głosów, co dało 7,87 proc. poparcie. Do Senatu startował również Mieczysław Aureliusz, na którego zagłosowało 9 247 wyborców (5,62 proc.)

Wszystko wskazuje na to, że 36-letni Krzysztof Brejza może być jednym z najmłodszych senatorów. By ubiegać się o miejsce w Senacie trzeba ukończyć 30 lat.

Wciąż trwa oczekiwanie na oficjalne dane. Do głosowania w wyborach uprawnionych było 30 111 281 wyborców. Wybory odbywały się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych było dla osób z niepełnosprawnościami. Oficjalny komunikat o tym, które komitety przekroczyły próg wyborczy, PKW przedstawi w poniedziałek późnym wieczorem lub we wtorek rano. Ostateczne, oficjalne wyniki ze wszystkich okręgów mają być znane we wtorek. Stanie się to dopiero, gdy spłyną i zostaną podliczone protokoły wyborcze z wszystkich komisji.