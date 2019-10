Wyniki wyborów 2019. Joanna Scheuring Wielgus w programie "Tłit" o Iwonie Śledzińskiej-Katarasińskiej i Barbarze Borys-Damięckiej

- Ale ulga! Bałam się, że marszałkiem będzie Korwin-Mikke. To byłaby katastrofa. Bardzo się cieszę, super! - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) w programie "Tłit", komentując wybór Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej na marszałka seniora w Sejmie i Barbary Borys-Damięckiej w Senacie. Skomentowała też m.in. nadchodzące wybory prezydenckie, zamieszanie wokół prezesa NIK Mariana Banasia oraz edukacji seksualnej.

O decyzji ws. Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej i Barbary Borys-Damięckiej poinformował rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Joanna Scheuring-Wielgus pytana w programie "Tłit", czy prezydent gra na drugą kadencję, stwierdziła: "Od momentu jak zakończyły się wybory prezydenckie".

- To może być ciekawa rozgrywka. Kosiniak-Kamysz szykuje się na kandydata, Biedroń to bardzo dobry kandydat, Kidawa-Błońska również, no i Tusk też jest świetny... Zobaczymy, jaką decyzję podejmie PO. To oni mają teraz największą zagwozdkę i problem - wskazała posłanka.

Joanna Scheuring-Wielgus nie kryła obruszenia słowami Stanisława Karczewskiego. "Jest prawdopodobne, że jeśli znajdziemy większość w Senacie, zostanę marszałkiem" - ogłosił polityk. - Ten tweet pokazuje pychę i arogancję PiS - to, że są przekonani, iż przekupią jakiegoś senatora z obozu zjednoczonej opozycji. To tak obrzydliwe, w głowie się po prostu nie mieści! - komentowała posłanka Lewicy w programie "Tłit".

Pytana o Bogdana Borusewicza, wskazała: "Bardzo go cenię, ale jesteśmy w takim momencie, że potrzebujemy kogoś z inną ikrą, z innego pokolenia". Krzysztof Brejza? - Bardzo dobry kandydat, ale są też inni - Barbara Stanecka, Wadim Tyszkiewicz… Chodzi o to, żeby się dogadywać, a nie narzucać. Wszyscy powinni być traktowani na równi - PSL, Lewica i KO - podkreśliła Scheuring-Wielgus.

Joanna Scheuring-Wielgus o edukacji seksualnej

Tematem rozmowy była również edukacja seksualna i projekt "Stop pedofilii". - Jarosław Kaczyński realizuje plan, który wymyślił wiele lat temu. Ale dziś jesteśmy w innym miejscu, jeszcze 4 lata temu kobiety nie były tak bardzo dobrze zorganizowane, jak są teraz. Jeżeli myśli, że zakaże aborcji czy antykoncepcji, to będzie tama w postaci protestów kobiet - przestrzegała Joanna Scheuring-Wielgus w programie "Tłit".

- Kaczyński jest zakładnikiem radykalnych środowisk konserwatywnych. One głosują na PiS i domagają się takich projektów, cały czas lobbują. Projekt "Świeckiej szkoły" został wyrzucony do kosza, nie był też procedowany projekt liberalizujący prawo aborcyjne. Jeśli więc PiS mówi, że projekty obywatelskie trzeba traktować serio - kłamie. Serio potraktował tylko projekt radykalny - wskazała posłanka.

Joanna Scheuring-Wielgus kontra Episkopat. Było też o Anji Rubik

Joanna Scheuring-Wielgus odpowiedziała również na stanowisko rzecznika Episkopatu ws. edukacji seksualnej. Duchowni stwierdzili w nim m.in. że "życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków".

Co na to posłanka Lewicy? - Dostaję alergii, kiedy słyszę, jak Episkopat włącza się w dyskusję o prywatnym życiu ludzi, kiedy wypowiada się o intymności. Jak spojrzy się na statystyki, to właśnie u katolików jest najwięcej rozwodów i zdrad. Osobiście tworzę bardzo tradycyjny model rodziny, ale kompletnie nie zgadzam się z tym, co Episkopat próbuje narzucić. Jest ostatnią instytucją, która powinna nam mówić, jak mamy żyć - komentowała w programie "Tłit".

Zdradziła też, że ma w domu książkę Anji Rubik. - Jest świetna, powinna być dostępna w każdej szkole. Seks jest tematem tabu, żyjemy w kulturze strachu, a przecież jest przyjemny - wskazała.

Joanna Scheuring-Wielgus o Marianie Banasiu

Posłanka zabrała również głos ws. zamieszania wokół Mariana Banasia. Pytana, czy PiS się odcina od szefa NIK, odpowiedziała: "Bądźmy poważni. Jeszcze kilka tygodni temu był ich wielkim przyjacielem, fantastycznym fachowcem. Nie wierzmy w te kłamstwa!".