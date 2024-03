Wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł na plebanii w Sosnowcu

W środę, służby ratunkowe otrzymały wezwanie do mieszkania księdza z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu. Mimo podjętej reanimacji, nie udało się uratować życia znalezionego tam młodego mężczyzny .

W czwartek Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ wszczęła śledztwo, mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zgonu. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa procedura w sytuacji, kiedy przyczyna śmierci nie jest znana . Na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych widocznych obrażeń.

Prokuratura nie ujawnia, kim był zmarły mężczyzna ani co robił w mieszkaniu księdza i ile miał lat, tłumacząc to dobrem jego bliskich. - Mogę tylko powiedzieć, że mamy kontakt z jego rodziną, rodzina wie o zdarzeniu , jest poinformowana o możliwości odbioru zwłok i organizacji pochówku - powiedział prok. Pawlik.

Prokurator Pawlik nie potwierdził również informacji o zatrzymaniu księdza Krystiana K., w którego mieszkaniu miało dojść do tragedii. Stwierdził jedynie, że obecnie postępowanie toczy się "w sprawie" - nikomu dotychczas nie przedstawiono zarzutów .

Rzecznik diecezji sosnowieckiej, ks. Przemysław Lech, poinformował, że ksiądz, w którego mieszkaniu doszło do tragedii, był rezydentem w parafii – miał prawo do zamieszkiwania w niej, nie był w niej proboszczem ani wikariuszem. W diecezji pełnił funkcję sędziego Sądu Biskupiego.

Po środowej tragedii decyzją administratora diecezji arcybiskupa Adriana Galbasa został zawieszony w pełnieniu tej funkcji do czasu wyjaśnienia sprawy. - Kolejne decyzje będą podejmowane na bazie także wyników śledztwa. To jest dla nas zawsze podstawa prawna do tego, żeby podejmować kolejne kroki - dodał ks. Lech.