Wyniki matur poprawkowych 2019 – środa, 11 września. Zobacz, gdzie i o której godzinie można sprawdzić wyniki

Wyniki matur poprawkowych 2019.W środę 11 września OKE opublikuje oficjalne wyniki matur poprawkowych. Podpowiadamy gdzie i o które godzinie należy je sprawdzić.

Wyniki matur poprawkowych 2019

Przypominamy, że uczniowie, którym w pierwszych terminach matur powinęła się noga, otrzymali drugą szansę na zaliczenie egzaminu dojrzałości. Matury poprawkowe z części pisemnej odbywały się we wtorek 20 sierpnia, a z części ustnej zarówno we wtorek 20 sierpnia, jak i środę 21 sierpnia. Kolejność i godziny, w których odbyły się egzaminy, regulowało rozporządzenie dyrektora danej szkoły. Wnioski o przystąpienie do egzaminu w sesji poprawkowej złożyło około 47 tys. uczniów z całej Polski.