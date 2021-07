Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 coraz bliżej. Uczniowie długo na nie czekali

Egzamin ósmoklasisty. Od niego wiele zależy

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek konieczny do tego, by ukończyć szkołę podstawową. Co najważniejsze: tego egzaminu nie da się nie zdać. Nawet przy kiepskim wyniku uczeń otrzyma certyfikat zdania egzaminu. Będzie miał jednak problem z dostaniem się do wymarzonej szkoły średniej.