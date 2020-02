Wynagrodzenia 2020. Jakie zmiany pensji nas czekają?

1 stycznia 2020 roku wzrosła płaca minimalna w Polsce. Przepisy obejmą zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowach cywilnoprawnych. Czekają nas także zmiany w PIT oraz podwyżki ZUS. W życie wchodzą także PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Sprawdź, jak zmieni się twoje wynagrodzenie w 2020 roku.

Płaca minimalna w 2020 roku – o ile wzrośnie?

Minimalne miesięcznie wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wzrośnie do 2600 zł brutto . To podwyżka w wysokości 350 zł brutto w stosunku do zeszłego roku (płaca minimalna w 2019 wynosiła 2250 zł). Jest rekordowa względem ostatnich lat (aż 15,6-procentowa). Po przeliczeniu na kwoty netto pensja minimalna będzie wynosić 1920,62 zł.

Co istotne, zmieni się nie tylko sama kwota pensji minimalnej, ale również sposób jej wyliczania, co przełoży się na jej realne podwyższenie. Do tej pory do wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto wliczały się świadczenia wynikające ze stosunku pracy i składniki wynagrodzenia. Nie wliczały się z kolei nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę, rentę i z tytułu niezdolności do prac, wynagrodzenia za nadgodziny, należności z tytułu podróży służbowych (w tym diety) i dodatków do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od stycznia 2020 roku do płacy minimalnej nie będzie się wliczać także dodatek za staż pracy.