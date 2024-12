Wymieniamy się doświadczeniami, uczymy się nawzajem – ponadnarodowa współpraca w projektach społecznych

Współpraca ponadnarodowa to proces, w którym podmioty z różnych krajów podejmują wspólne działania, aby osiągnąć ustalone cele. Ponadnarodowe partnerstwo daje lepszy dostęp do informacji. Np. o nowoczesnych usługach społecznych, które sprawdzają się w innych krajach. Dzięki pieniądzom z Unii można je lepiej poznać i dostosować do polskiej specyfiki. Działania ponadnarodowe przekraczają granice państw i angażują partnerów z wielu krajów, aby wymieniać wiedzę, doświadczenia oraz zasoby.