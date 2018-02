Wymienią głowę Gosiewskiemu, bo wygląda jak Waszyngton. Rzeźbiarz: wszystko przez poprawki

Pomnik Przemysława Gosiewskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, przejdzie gruntowny remont. Autor rzeźby musi mu m.in. wymienić głowę. – Matka skarżyła się na brak podobieństwa – mówi Wirtualnej Polsce Zygmunt Wujek. I dodaje, że do tej pory nie dostał wynagrodzenia.

Ławeczkę Przemysława Gosiewskiego odsłonięto w Dąbkach (woj. zachodniopomorskie) we wrześniu. Od samego początku rodzina nie była zadowolona z pomnika. – Wszyscy krytykowali. To nie mój syn. Smutno na to patrzeć. Bardziej podobny do Jerzego Waszyngtona. Chce zmian – mówi Wirtualnej Polsce Jadwiga Gosiewska, mama polityka PiS.