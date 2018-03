Wymiana młodzieży odwołana. Powodem ataki na cudzoziemców w Polsce

Odwołano polsko-niemiecką wymianę między szkołą z Poznania a Domem Młodzieży z Krefeld w Niemczech. Powód? Ataki na cudzoziemców w Polsce.

Jak tłumaczy w rozmowie z "Radio ZET" Christel Bähner-Hox z Niemiec, informacje z Polski o atakach na cudzoziemców, to zbyt duże ryzyko. - Podopieczni domu młodzieży z Krefeled to głównie muzułmanie - mówi. - Część z nich to uchodźcy z traumatycznymi doświadczeniami - dodaje.