"Wymaga zmiany ustawy". Opublikowali opinię Bodnara ws. mediów publicznych

W dokumentach czytamy, że "w odniesieniu do podmiotów, jakimi są jednostki publicznej radiofonii i telewizji, to norma ustawowa stanowi, że telewizję publiczną i radiofonię publiczną 'tworzą' spółki. W przepisach przejściowych przewidziano jedynie procedurę zawiązania spółek i objęcia przez nich majątku. Innymi słowy, rozwiązanie tychże spółek doprowadziłoby do stanu, w którym publicznej radiofonii i telewizji nie 'tworzy' już żadna spółka, co byłoby stanem sprzecznym z literalnym brzmieniem ustawy"