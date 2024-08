Lecieli z Katowic do Splitu. Koszmar pasażerów na lotnisku

"Kończą z nami współpracę"

Około godz. 2 w nocy pasażerów zwołano do terminalu. - Pracownik lotniska powiedział, że Wizz Air nie jest w stanie nic zrobić, kończy z nami współpracę i mamy na własną rękę szukać transportu. Jeśli więc chcemy wrócić do Polski lub zmierzać do Splitu, to mamy sobie sami to zorganizować - opisuje.