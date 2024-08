"Natychmiast zdecydował". Kulisy nagłego lądowania w Warszawie

"Samolot obsługujący lot nr W6 1451 z Warszawy (WAW) do Larnaki (LCA) wrócił do Warszawy krótko po starcie, gdy pierwszy oficer zgłosił złe samopoczucie" - przekazała Wirtualnej Polsce Anna Robaczyńska z biura prasowego linii Wizzair. Pierwszy oficer to drugi pod względem rangi pilot statku powietrznego.