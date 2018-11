Wykładowca KUL mówi o "mordach rytualnych Żydów". Po reakcji Kościoła i uczelni proponuje "naukową debatę"

Ks. prof. Tadeusz Guz znany jest z kontrowersyjnych tez. Ma już zakaz wypowiadania się na temat Marcina Lutra i reformacji. KUL odcina się też od jego wypowiedzi dotyczących ekologii. Teraz wykładowca tej uczelni wzbudził oburzenie swoim wykładem o "żydowskich mordach rytualnych".

"My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków - wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim - my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych" - przekonywał ostatnio podczas jednego ze swoich wykładów ks. prof. Guz.

To nie wszystko. Ks. Guz, podczas wykładu, którego udzielił w lutym 2018 r., podczas kryzysu polsko-izraelskiego po uchwaleniu ustawy o IPN, sugerował także, że to Żydzi sfinansowali własną zagładę podczas II wojny światowej. "Jakie pytania zadamy Izraelowi? Kto finansował Führera, w czyich rękach był przemysł farmaceutyczny i chemiczny, który uśmiercał braci i siostry Żydów w obozach niemieckich, w czyich rękach był ten przemysł? Kto paktował gospodarczo aż po wybuchu II wojny światowej, kiedy dymy z krematoriów już zagazowały i spaliły tysiące Żydów, kto kooperował gospodarczo z III Rzeszą? Proszę nam powiedzieć nie tylko z nazwiska i imienia, ale my chcemy znać jego narodowość. A kto był właścicielem banków udzielających gigantycznych kredytów na budowę krematoriów w Auschwitz? Kto wyposażył Führera w kredyty? My chcemy nie tylko znać nazwę banku, ale chcemy znać narodowość ich właścicieli. Mamy piękne i ciekawe pytania pod adresem naszego bratniego państwa i narodu Izrael” - cytowała słowa wykładowcy KUL "Gazeta Wyborcza".