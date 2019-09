Wykład Leszka Balcerowicza w szkole pod lupą kuratora

Dyrektor II LO w Szczecinie może mieć kłopoty przez Leszka Balcerowicza. Były minister finansów wygłosił tam wykład, a teraz kurator sprawdza, czy ekonomista nie dopuścił się agitacji politycznej.

Jeden z rodziców uczniów zaalarmował, że na terenie placówki odbywa się agitacja polityczna. Kuratorium sprawdza, czy rzeczywiście tak było. - My nie jesteśmy od tego, żeby się czepiać działalności dyrektora, ale jeżeli stwierdzimy, że łamie prawo, to oczywiście konsekwencje musi ponieść - powiedziała kurator, cytowana przez dziennik.

Co na to druga strona? - W ogóle nie zeszliśmy na tematy polityczne - zapewnił wicedyrektor II LO Marcin Żurek. - W wolnej Polsce odbyłem setki takich spotkań. Ale jak widać, dla PiS to są podejrzane tematy - podkreślił z kolei sam Balcerowicz.