Wyjątkowy koncert Depeche Mode i internetowa aukcja wesprą CARE w Polsce w pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy

Środki zebrane z licytacji na Allegro Charytatywni będą bezpośrednio przekazane na wsparcie osób z Ukrainy przez partnerów CARE International in Poland. "Biorąc pod uwagę niesamowitą popularność Depeche Mode w Polsce, jestem pewien, że ta współpraca będzie bardzo owocna" - powiedział Piotr Sasin, dyrektor krajowy CARE International in Poland. Pieniądze zebrane na aukcji będą przeznaczone na wsparcie ukraińskich dzieci i młodzieży, ich dostęp do edukacji na dobrym poziomie i opieki psychologicznej w Polsce. Od eskalacji konfliktu, CARE zapewniło niezbędną pomoc ponad 400 tys. osób uchodźczych w Polsce, Ukrainie, Słowacji i Węgrzech