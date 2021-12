Wyjątkowo ciepły koniec roku. Nawet 13 stopni na plusie

Autor filmu podkreślił, że na nikt z jego rodziny nie ucierpiał. - Z tego co zdążyłem zobaczyć, inni ludzie dosłownie rzucali się w zaspy, żeby ich nie staranowały. Córka do dzisiaj jest przestraszona. Na końcu filmiku, jak się zrobi przybliżenie, widać jak sanie się przewracają i wbijają się razem z końmi w skarpę w las. Dalej już nie wiem, co się stało - tłumaczył Łaszewski.