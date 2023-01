Wyjątkowe przedsięwzięcie MPK Gliwice dla WOŚP. "Efekt jest zdumiewający"

Orkiestra nadal gra

Warto zaznaczyć, że do poniedziałkowego przedpołudnia w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano ponad 150 mln zł, ale ta kwota wciąż rośnie. Akcja zbierania datków do puszek, w której uczestniczyło ok. 120 tys. wolontariuszy w 1633 sztabach, odbyła się w niedzielę, ale dodatkowo w internecie trwają zbiórki i aukcje. Te ostatnie kończą się 12 lutego.