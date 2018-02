Wygrała fortunę na loterii. Chce obietnicy, inaczej nie odbierze nagrody

Można wygrać pół miliarda dolarów i nie chcieć odebrać nagrody? Okazuje się, że tak. Mieszkanka USA zadeklarowała, że nie zgłosi się po pieniądze, dopóki nie dostanie gwarancji anonimowości.

Wygrać pieniądze na loterii to marzenie milionów ludzi na całym świecie. A wygrać 559,7 mln dol. i ustawić na całe życie siebie i przyszłe pokolenia, to już szczyt tych marzeń. Kobieta ze stanu New Hampshire w USA zszokowała jednak wielu graczy, bo odmawia przyjęcia nagrody.