Wygrał wybory w Argentynie. Jego rywal uznał porażkę

Javier Milei w swej kampanii wyborczej wzywał do rewizji wartości odziedziczonych po peronizmie, takich, jak równość obywateli i sprawiedliwość społeczna, ale pod koniec kampanii zaczął wycofywać się ze swoich najbardziej polemicznych haseł wyborczych. Należały do nich m.in. powszechny dostęp obywateli do broni palnej lub zmiany w prawie, które pozwoliłyby na swobodny rynkowy obrót organami ludzkimi dla dokonywania przeszczepów.