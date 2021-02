Wycinka drzew w Jarocinie. Pod topór poszły 124 drzewa

Kontrowersyjna wycinka w centrum Jarocina. "Będą nowe drzewa"

Sprawę skomentował prof. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "Gdyby ktoś wpadł na taki pomysł 20 lat temu, to można by to jeszcze tłumaczyć brakiem rozsądku. Dziś jest to nie tylko barbarzyństwo, ale przejaw skrajnej niekompetencji wszystkich, którzy w tej sprawie przełożyli choć jedną kartkę, wysłali choć jeden e-mail" - napisał na swoim profilu na Facebooku.