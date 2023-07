Wyciekło nagranie z profilu Patryka Peretti. Mrozi krew w żyłach

Jednak według aktualnych ustaleń Prokuratury Rejonowej Kraków - Krowodrza, to właśnie syn Sylwii prowadził renault megane. Sebastian Gleń, przedstawiciel prokuratury, powiedział, że wszystkie dotychczasowe dowody, takie jak oględziny miejsca zdarzenia, materiały fotograficzne i nagrania z monitoringu ulicznego, jednoznacznie wskazują na to, że to Patryk P. był kierowcą w momencie wypadku.